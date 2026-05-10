Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung zwischen Mieter und Vermieter endet im Gewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 17:55 Uhr kam es im Ortsteil Mundenheim in Ludwigshafen am Rhein zwischen einem 25-jährigen Mieter und seinem 28-jährigen Vermieter zu Streitigkeiten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Dabei wurde der Vermieter durch den alkoholisierten Mieter leicht verletzt. Da sich der Mieter bei der Anzeigenaufnahme weiterhin äußerst aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

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