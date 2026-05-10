Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sicher nach Hause - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026, konnte ein 22-jähriger Mann aus Ludwigshafen dabei beobachtet werden, wie er taumelnd zu seinem PKW lief und versuchte diesen zu öffnen. Bei einer Personenkontrolle konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da ein Atemalkoholtest 0,89 Promille ergab, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Der Fahrzeugschlüssel kann von ihm bei Nüchternheit wieder bei der Polizei abgeholt werden.

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