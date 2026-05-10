POL-PDLU: Heckscheibe mit Stock eingeschlagen
Ludwigshafen (ots)
Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 20:40 Uhr rannte eine unbekannte männliche Person im Ilseweg zu einem an ihm vorbeifahrenden schwarzen Mini-SUV und durchschlug die Heckscheibe mit einem Stock. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, welcher ein weißes T-Shirt trug, in unbekannte Richtung.
Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell