Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heckscheibe mit Stock eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 20:40 Uhr rannte eine unbekannte männliche Person im Ilseweg zu einem an ihm vorbeifahrenden schwarzen Mini-SUV und durchschlug die Heckscheibe mit einem Stock. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, welcher ein weißes T-Shirt trug, in unbekannte Richtung.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

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