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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 07.05.2026, bis Samstag, den 09.05.2026, entwendeten unbekannte Täter die beiden Rückleuchten eines Mercedes-Benz Sprinter im Kappesgartenweg in Ludwigshafen am Rhein.

Eine Strafanzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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