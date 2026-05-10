Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 07.05.2026, bis Samstag, den 09.05.2026, entwendeten unbekannte Täter die beiden Rückleuchten eines Mercedes-Benz Sprinter im Kappesgartenweg in Ludwigshafen am Rhein.

Eine Strafanzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

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