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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogenfahrt mit E-Skateboard gestoppt

Speyer (ots)

Am Samstagabend (09.05.2026), gegen 20:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Speyer in der Geibstraße einen 22-jährigen Mann aus Aldingen, der auf einem elektrischen Skateboard unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Cannabisgeruch sowie körperliche Auffallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Eine Blutentnahme aufgrund des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr wurde angeordnet und von einem Arzt auf der Polizeidienstelle entnommen. Das E-Skateboard verfügte über keine Versicherung, weshalb dieses sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes sowie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Elektro-Skateboards (sog. E-Boards) in Deutschland über keine Zulassung für den öffentlichen Verkehrsraum verfügen. Da sie weder über eine Lenkstange noch über zwei voneinander unabhängige Bremsanlagen verfügen, erfüllen sie nicht die Anforderungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Die Nutzung ist daher ausschließlich auf privatem Gelände gestattet. Bei Verstößen im öffentlichen Raum können neben fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen auch Verfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz drohen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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