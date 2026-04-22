Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Drei Beschuldigte nach mutmaßlichem Trickbetrug in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe:

Am Montag (20. April) und Dienstag (21. April) erließ das Amtsgericht Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe jeweils Haftbefehl gegen drei rumänische Staatsangehörige. Den Beschuldigten im Alter von 19, 24 und 29 Jahren liegt ein gewerbsmäßiger Bandenbetrug zur Last.

Hintergrund ist die Strafanzeige einer 18-jährigen Geschädigten, die am Sonntagmittag (19. April) im Karlsruher Hauptbahnhof Opfer der Betrugsmasche "Stranded Traveller Scam" wurde. Hierbei wurde die Geschädigte mutmaßlich von dem 19-jährigen Tatverdächtigen in englischer Sprache angesprochen und um Bargeld für ein vermeintliches Reiseticket gebeten. Dabei täuschte der Beschuldigte mit seinem Smartphone wohl eine Echtzeitüberweisung an die Geschädigte vor, die dem jungen Mann daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag aushändigte. Durch eine Auswertung der Videoaufnahmen gelang es den Beamten der Bundespolizei, den 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen noch im Bahnhof festzunehmen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte mit zwei weiteren Tatverdächtigen gemeinschaftlich gehandelt haben. Der zweite Tatverdächtige, ein 29-jähriger rumänischer Staatsangehörige, konnte durch Bundespolizisten ebenfalls noch im Hauptbahnhof wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden.

Noch während der Haftvorführung der beiden vorläufig festgenommenen Beschuldigten am folgenden Montag (20. April) erkannten anwesende Bundespolizisten den dritten flüchtigen Verdächtigen jedoch vor Amtsgericht Karlsruhe wieder. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten, auch diesen Beschuldigten vorläufig festzunehmen.

Die Beschuldigten befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen.

Hinweis:

Bei dem "Stranded-Traveller-Scam" handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der Tatverdächtige - oftmals in englischer Sprache - eine hilflose Situation vortäuschen und andere Reisende um Bargeld bitten. Dabei geben die Personen an, dass sie das benötigte Bargeld sofort und in Echtzeit zurücküberweisen können. Die Rücküberweisung des erhaltenen Bargelds bleibt indes regelmäßig aus.

Presseauskünfte:

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