Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Widerstand nach Diebstahl von Kaffee

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag (9. April) hat ein Mann am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen Bundespolizisten geleistet. Zuvor hat er einen Becher Kaffee entwendet.

Gegen 14:45 Uhr entwendete der 28-jährige venezolanische Staatsangehörige in einer Bäckereifiliale des Mannheimer Hauptbahnhofs einen mit Kaffee gefüllten Becher im Wert von 3 Euro. Anschließend verließ er die Filiale fußläufig in Richtung Haupthalle ohne die Ware zu bezahlen.

Zwischenzeitlich alarmierte Kräfte der Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen in der Haupthalle an. Hierbei führte er das Diebesgut noch bei sich. Der Aufforderung der Beamten stehen zu bleiben, leistete der Mann keine Folge. Im weiteren Verlauf hielten die Beamten den 28-Jährigen schließlich fest. Hiergegen wehrte sich der Tatverdächtige und schlug um sich. Zudem schüttete er den Kaffee weg. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, wurde der Mann zur Dienststelle am Hauptbahnhof verbracht.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl.

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