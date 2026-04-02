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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Körperverletzung am Bahnhof Neckargemünd - 14-Jähriger zeigt Zivilcourage, weitere Zeugen gesucht

Neckargemünd/Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend (31. März) kam es am Bahnhof in Neckargemünd zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 26-jährigen Frau. Ein aufmerksamer Jugendlicher alarmierte die Polizei.

Gegen 18 Uhr soll ein 21-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger seine 26-jährige ebenfalls ukrainische Partnerin nach einem verbalen Streit körperlich angegriffen und gegen den Oberkörper geschlagen haben. Zwei männliche und bislang unbekannte Personen sollen sein Einwirken unterbunden haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich das gemeinsame Kleinkind der beiden in einem Kinderwagen in unmittelbarer Nähe.

Ein 14-jähriger deutscher Staatsangehöriger nahm die Hilferufe der Frau wahr und setzte umgehend einen Notruf ab. Dabei teilte er auch mit, dass die Beteiligten in den Regionalexpress 10b in Richtung Heidelberg eingestiegen seien.

Polizeibeamte trafen die Personen beim Halt des Zuges am Heidelberger Hauptbahnhof an. Die Geschädigte wies keine erkennbaren Verletzungen auf und verzichtete auf eine medizinische Behandlung.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden bislang unbekannten Reisenden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 - 120 160 bei den zuständigen Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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