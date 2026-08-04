Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall im Bermudadreieck - Polizei sucht Fahrerin eines weißen Kleinwagens

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 31. Juli, im Bermudadreieck in Bochum ist eine 20-jährige Fußgängerin aus Iserlohn leicht verletzt worden.

Gegen 23 Uhr lief sie mit ihrer Freundin (20, aus Iserlohn) durch das Bermudadreieck auf der Kortumstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der U-Bahnhaltestelle Bermudadreieck / Musikforum beabsichtigte ein weißer Kleinwagen trotz regen Personenaufkommens an der jungen Frau vorbeizufahren und fuhr ihr über den Fuß. Dabei zog sich die Iserlohnerin leichte Verletzungen zu. Die Unfallfahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Brüderstraße fort, ohne sich um die Verletzte oder eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Die beiden beschreiben die Fahrerin als circa 35 Jahre alt, mit dunklen glatten Haaren und normaler Statur.

Zeugen - oder die Fahrerin selbst - werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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