Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer (91) nach Alleinunfall schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Alleinunfall in Herne-Sodingen am gestrigen Sonntag, 2. August, ist ein 91-jähriger Pedelecfahrer aus Herne schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Stand befuhr der Herner gegen 15.40 Uhr die Von-Gluck-Straße in Richtung Mont-Cenis-Straße, als er in Höhe der Hausnummer 9 die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte.

Dabei erlitt der Senior schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariats dauern an.

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