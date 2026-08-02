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Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne: Fahrradfahrer (63) schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Alleinunfall in Herne-Baukau Freitagnacht, 31. Juli, verletzte sich ein Fahrradfahrer schwer.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 63-jährige Herner mit seinem Fahrrad gegen 23.20 Uhr auf der Forellstraße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Hausnummer 46 verlor der Mann die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 63-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Da der Fahrradfahrer augenscheinlich alkoholisiert war, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,4 Promille ergab. Im Krankenhaus wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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