Polizei Bochum

POL-BO: Nach Einbruch in Lagerhaus: Zwei Tatverdächtige festgenommen - Mittäter flüchtig

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in ein Lagerhaus in Bochum-Hofstede am Freitag, 31. Juli, hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Ein Mittäter ist flüchtig. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die drei Täter gegen 18.10 Uhr Zutritt zum Lagerhaus an der Dorstener Straße. Der Firmeninhaber bemerkte die Männer über die Überwachungskameras und alarmierte die Polizei. Polizeibeamte umstellten daraufhin das Gebäude. Zwei Täter (39, ohne festen Wohnsitz und 49, aus Bochum), die über das Dach fliehen wollten, konnten vorläufig festgenommen werden. Ein Mittäter entkam unerkannt. Zur Fahndung wurden auch ein Diensthund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, bekleidet mit einer Kappe.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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