Polizei Bochum

POL-BO: Kind (3) von E-Scooter-Fahrer erfasst - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 31. Juli, am Einkaufszentrum Ruhr Park in Bochum-Harpen, bei der ein Kind leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem beteiligten E-Scooter-Fahrer.

Gegen 17.55 Uhr war ein dreijähriger Junge im Beisein seines Vaters zu Fuß in der Fußgängerzone des Einkaufszentrums unterwegs, als ihm ein unbekannter Mann auf einem E-Scooter entgegenkam und aus bislang ungeklärten Gründen mit ihm kollidierte. Der Unbekannte blieb kurz stehen, entfernte sich dann aber mit seinem E-Scooter in nördliche Richtung.

Eine Krankenwagenbesatzung überprüfte die leichten Verletzungen des Kindes. Eine weitere Behandlung war nicht nötig.

Der flüchtige E-Scooter-Fahrer wird als männlich, ca. 18-22 Jahre alt, groß und blond beschrieben. Er trug einen weißen Motorradhelm und ein schwarzes T-Shirt.

Das Verkehrskommissariat bittet den beteiligten E-Scooter-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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