Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Tätlicher Angriff auf Polizisten am Flughafen BER

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Freitagmittag kam es im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls zu einem tätlichen Angriff auf Polizisten am Flughafen Berlin Brandenburg.

Gegen 11:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen einer Einreisekontrolle einen Mann am Flughafen BER. Die Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Rostock den Mann zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 291 Tagen ausgeschrieben hatte. Die Beamtinnen und Beamten eröffneten dem kosovarischen Staatsangehörigen den Haftbefehl, nahmen ihn fest und brachten den 35-Jährigen zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume. Dabei zeigte er sich zunehmend aggressiv und bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Beamtinnen und Beamten brachten den 35-Jährigen zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Einsatzkräfte im Gesicht und am Arm.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des tätlichen Angriffs, sowie Widerstands auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und Bedrohung sowie des Versuchs der Körperverletzung gegen den Mann.

Da er selbst über Schmerzen im Schulterbereich klagte, verbrachten angeforderte Rettungskräfte den Mann zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus und nachfolgend in ein Haftkrankenhaus.

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