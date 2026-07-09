Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Angriff auf Bundespolizisten abgewehrt

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Mittwochmorgen kam es am Bahnhof Berlin-Grünau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Folge einer der Beiden auch ein Bundespolizist mit einem Pflasterstein bedrohte.

Gegen 3:40 Uhr stellten Einsatzkräfte zwei Männer während einer lautstarken, verbalen Streitigkeit auf dem Bahnsteig fest, woraufhin die Streife die beiden des Bahnhofes verwies. Anschließend nahm einer der Männer einen Pflasterstein auf und setzte zum Wurf gegen einen Beamten an.

Noch bevor der Angriff erfolgen konnte, drohte der Beamte sein Reizstoffsprühgerät an und setzte es schließlich gegen den Mann ein. Der 39-jährige bulgarische Staatsangehörige ließ sich daraufhin widerstandslos festnehmen. Die erlittene Augenreizungen behandelten Rettungssanitäter noch vor Ort. Während der Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung sowie des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung gegen den Polizeibekannten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den 39-Jährigen auf freien Fuß.

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