Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne-Mitte: Radfahrer wird schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Herne am Donnerstagnachmittag, 30. Juli, ist ein 43-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Herne gegen 14.30 Uhr die Bismarckstraße und bog nach rechts in die Cranger Straße ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den Gehweg der Bismarckstraße befuhr, um die Fahrbahn der Cranger Straße zu kreuzen.

Der 43-jährige Herner erlitt schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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