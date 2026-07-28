Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist in Herne: Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Kripo Bochum sucht einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen am Montag, 27. Juli, in Herne-Wanne und bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Stand hat sich die Tat gegen 18.55 Uhr im Grünbereich parallel zur Hammerschmidtstraße 72 ereignet. Eine Frau befand sich auf dem Spielplatz, als sie einen unbekannten Mann auf dem dortigen Fußweg beobachtete, der sich mit heruntergelassener Hose an sein entblößtes Genital fasste. Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Mann wird beschrieben als 30-40 Jahre alt, etwa 180 cm - 185 cm groß, normale Statur, laut Zeugenaussagen "arabisch aussehend", kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer grünen Shorts, einem schwarzen kurzärmeligen Oberteil mit Kragen und einer Sonnenbrille.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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