Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Bochum (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer, der am Dienstag, 28. Juli, an einem Verkehrsunfall in Wattenscheid beteiligt war.

Gegen 14 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Bochumer, die Friedrich-Ebert-Straße von der Innenstadt aus kommend in Richtung Hüller Straße an der dortigen Ampel zu überqueren.

Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer von der Hüllerstraße nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße ein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Bochumer sein Fahrrad ab und kam dabei zu Fall. Der unbekannte Autofahrer stieg kurz aus, entfernte sich jedoch dann von der Unfallstelle, ohne eine polizeiliche Unfallaufnahme abzuwarten, obwohl der Radfahrer durch den Sturz leicht verletzt wurde.

Einer ersten Beschreibung zufolge hat der flüchtige Autofahrer graue Haare, einen grauen Dreitagebart und ist etwa 45 Jahre alt. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen PKW.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Zeugenhinweise.

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