Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Falscher Taubstummer lenkt Frau ab - Mittäter stiehlt Bargeld

Reken (ots)

Eine Frau um ihr Bargeld gebracht haben bislang unbekannte Täter am Samstagmittag in Reken.

Einer der beiden Männer erschien unangekündigt an der Haustür der Geschädigten und gab vor, taubstumm zu sein und Spenden zu sammeln. Die Frau beendete den kurzen Kontakt an der Tür und schloss diese. Als sie zurück in die Wohnung ging, bemerkte sie, dass sich eine weitere Person Zutritt zu dieser verschafft hatte.

Der zweite Mann stand in ihrem Schlafzimmer und hielt ihre Geldbörse in seinen Händen. Die Frau versuchte, dem Täter die Geldbörse aus der Hand zu nehmen. Daraufhin schubste er sie auf das Bett und flüchtete mit seiner Beute. Die Frau blieb unverletzt und bat eine Zeugin um Hilfe.

Den Mann an der Haustür konnte sie wie folgt beschreiben: 20 bis 23 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, dunkle kurze Haare und eine untersetzte Statur. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke. Den zweiten Mann schätzt sie auf 24 bis 26 Jahre und circa 1,85 Meter groß. Er wird als sehr schlank mit dunklem Haar beschrieben. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell