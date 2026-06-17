Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Öffentlichkeitsfahndung nach einem entflohenen Straftäter

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Hannover (ots)

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen fahndet seit gestern Nachmittag, 16.06.2026, nach dem 42-jährigen Benjamin Fricke. Er flüchtete während eines begleiteten Freigangs im Bereich Peine in unbekannte Richtung.

Benjamin Fricke hielt sich gegen 15:00 Uhr in Begleitung eines JVA-Mitarbeiters in Peine-Vöhrum auf. Im weiteren Verlauf gelang es ihm, das auf ihn zugelassene Motorrad KTM Duke 200 in den Farben schwarz und orange mit dem amtlichen Kennzeichen BS-XY 46 zu starten und sich der Begleitung zu entziehen.

Der Gesuchte ist 192 cm groß, ca. 130 kg schwer und von kräftiger Statur. Er hat einen Kurzhaarschnitt sowie einen sogenannten Ducktailbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Motorradjacke, einem schwarzen T-Shirt mit dem Schriftaufdruck "Metallica" in silber-grüner Schrift, einer schwarzen Cargohose und schwarzen Schuhen. Die Fahndungsfotos wurden an seinem Fluchttag aufgenommen und sind somit aktuell.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Gesuchte bevorzugt in den Städten Peine und Kassel aufhält. Das LKA Niedersachsen fahndet nunmehr öffentlich nach Benjamin Fricke, da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen bislang nicht zum Ergreifen des Gesuchten geführt haben.

Gefahrenhinweis:

Von dem wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten Benjamin Fricke kann eine Gefahr für Dritte ausgehen. Das LKA Niedersachsen bittet Zeuginnen und Zeugen daher ausdrücklich, sich dem Gesuchten nicht anzunähern und ihn nicht anzusprechen.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden.

Das LKA Niedersachsen weist ausdrücklich darauf hin, dass für die Städte Peine und Kassel derzeit keine konkrete Gefahrenlage besteht.

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