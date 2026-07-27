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Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (22) am Westring beraubt - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt, das sich am frühen Sonntagmorgen, 26. Juli, in der Bochumer Innenstadt ereignet hat. Es werden Zeugen gesucht.

Ein 22-jähriger Bochumer war gegen 4 Uhr zu Fuß auf dem Westring unterwegs, als er im Bereich Rottstraße von zwei bislang unbekannten jungen Männern zunächst verbal und dann körperlich angegangen wurde. Die beiden Jugendlichen entwendeten die Geldbörse des Bochumers und flüchteten.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 16 bis 17 Jahre alt, "arabisches Aussehen", bekleidet mit einer Jogginghose, sprachen Englisch.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

 
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