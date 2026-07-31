POL-BO: Kontrolle über Pkw verloren - Autofahrerin (18) schwer verletzt
Herne (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Eickel am Freitagmittag, 31. Juli, ist eine 18-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen war die Gelsenkirchenerin gegen 12.17 Uhr in ihrem Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf der Edmund-Weber-Straße in Richtung Bochum unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand.
Die 18-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu - Lebensgefahr war zunächst nicht auszuschließen. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die junge Frau zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
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