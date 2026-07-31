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Polizei Bochum

POL-BO: Kontrolle über Pkw verloren - Autofahrerin (18) schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Eickel am Freitagmittag, 31. Juli, ist eine 18-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Gelsenkirchenerin gegen 12.17 Uhr in ihrem Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf der Edmund-Weber-Straße in Richtung Bochum unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand.

Die 18-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu - Lebensgefahr war zunächst nicht auszuschließen. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die junge Frau zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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