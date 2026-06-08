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Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: 9-Jähriger mutmaßlich angefasst - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (5. Juni, 14:50 Uhr) soll es im Landschaftspark Nord an der Emscherstraße zu einem Sexualdelikt gekommen sein.

Ein bislang Unbekannter soll einen 9-Jährigen zuerst unsittlich berührt und ihn dann dazu gebracht haben, dass er den Täter ebenfalls im Intimbereich berührt. Dem Jungen gelang die Flucht und er wandte sich an eine Vertrauensperson, die dann die Polizei verständigte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er soll zwischen 14 und 16 Jahre alt und zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß gewesen sein. Sein Teint soll dunkler ausgesehen haben, er soll einen grünen Kapuzenpullover und schwarz-weiße Schuhe getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei den Kriminalbeamten unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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