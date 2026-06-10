Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei verhaftet gesuchten Betrüger auf der A7

Handewitt (ots)

Ein grauer 5-er BMW mit belgischen Kennzeichen geriet am heutigen Tage (10.06.2026) gegen 07:45 Uhr im deutsch-dänischen Grenzbereich in den Fokus einer Streife der Bundespolizei Flensburg. Die Bundespolizisten stoppten den PKW am Parkplatz Handewitter Forst und unterzogen den Fahrer sowie dessen Ehefrau einer grenzpolizeilichen Kontrolle.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 32-jährige mazedonische Staatsangehörige mit Haftbefehl wegen Betruges gesucht wurde. Der Betrüger wurde vor Ort verhaftet und der Bundespolizeiinspektion Flensburg zugeführt, die Frau folgte in deren Fahrzeug dorthin.

Sie war es auch, die den haftbefreienden Betrag von 1500 Euro vor Ort zahlen konnte. Damit blieb ihr Mann von dem Antritt einer 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verschont.

Beide konnten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen gemeinsam die Dienststelle auf freiem Fuß verlassen.

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