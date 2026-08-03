Polizei Bochum

POL-BO: Nachtragsmeldung: Rettungskräfte entdecken verletzte Frau am Straßenrand - Kriminalpolizei richtet Mordkommission zur Klärung der Hintergründe ein

Witten (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6325781) wurde am 2. August eine verletzte Frau am Straßenrand in Witten aufgefunden.

Die verletzte Frau konnte zwischenzeitlich durch Kriminalbeamte der eingesetzten Mordkommission befragt werden. Derzeit wird nicht mehr davon ausgegangen, dass die 55-Jährige überfahren wurde. Sie wurde, nach eigener Aussage, durch einen Bekannten körperlich angegangen und an der Straße aus dem Auto gestoßen.

Der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes konnte nicht erhärtet werden.

Die Ermittlungen dauern an.

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