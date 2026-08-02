Polizei Bochum

POL-BO: Rettungskräfte entdecken verletzte Frau am Straßenrand - Kriminalpolizei richtet Mordkommission zur Klärung der Hintergründe ein

Witten (ots)

Am Sonntag, 2. August, gegen 10.10 Uhr, kam es in Witten zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Eine Rettungswagenbesatzung entdeckte bei der Vorbeifahrt zufällig eine verletzte Frau (55) auf einem Parkstreifen an der Pferdebachstraße in Höhe der Anschlussstelle Witten-Stockum. Aufgrund der ungewöhnlichen Auffindesituation informierten die Helfer die Polizei.

Die Frau wurde erstversorgt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sie ist nach aktuellem Ermittlungsstand leicht verletzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Frau vorsätzlich überfahren wurde.

Zur Klärung des Sachverhaltes hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission eingesetzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Samstag bis in die Morgenstunden des Sonntags auf der Pferdebachstraße etwas bemerkt oder kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei nimmt die Hinweise unter 0234/909-4441 entgegen.

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