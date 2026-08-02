PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Rettungskräfte entdecken verletzte Frau am Straßenrand - Kriminalpolizei richtet Mordkommission zur Klärung der Hintergründe ein

Witten (ots)

Am Sonntag, 2. August, gegen 10.10 Uhr, kam es in Witten zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Eine Rettungswagenbesatzung entdeckte bei der Vorbeifahrt zufällig eine verletzte Frau (55) auf einem Parkstreifen an der Pferdebachstraße in Höhe der Anschlussstelle Witten-Stockum. Aufgrund der ungewöhnlichen Auffindesituation informierten die Helfer die Polizei.

Die Frau wurde erstversorgt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sie ist nach aktuellem Ermittlungsstand leicht verletzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Frau vorsätzlich überfahren wurde.

Zur Klärung des Sachverhaltes hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission eingesetzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Samstag bis in die Morgenstunden des Sonntags auf der Pferdebachstraße etwas bemerkt oder kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei nimmt die Hinweise unter 0234/909-4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 04:42

    POL-BO: Alleinunfall in Herne: Fahrradfahrer (63) schwer verletzt

    Herne (ots) - Bei einem Alleinunfall in Herne-Baukau Freitagnacht, 31. Juli, verletzte sich ein Fahrradfahrer schwer. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 63-jährige Herner mit seinem Fahrrad gegen 23.20 Uhr auf der Forellstraße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Hausnummer 46 verlor der Mann die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 63-Jährigen zur ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 04:16

    POL-BO: Nach Einbruch in Lagerhaus: Zwei Tatverdächtige festgenommen - Mittäter flüchtig

    Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in ein Lagerhaus in Bochum-Hofstede am Freitag, 31. Juli, hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Ein Mittäter ist flüchtig. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die drei Täter gegen 18.10 Uhr Zutritt zum Lagerhaus an der Dorstener Straße. Der ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 04:08

    POL-BO: Kind (3) von E-Scooter-Fahrer erfasst - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Nach einer Unfallflucht am Freitag, 31. Juli, am Einkaufszentrum Ruhr Park in Bochum-Harpen, bei der ein Kind leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem beteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 17.55 Uhr war ein dreijähriger Junge im Beisein seines Vaters zu Fuß in der Fußgängerzone des Einkaufszentrums unterwegs, als ihm ein unbekannter Mann auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren