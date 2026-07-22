Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer in Ganderkesee gestoppt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 00:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Hude einen Pkw-Fahrer auf der Grüppenbührener Landstraße in Ganderkesee.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Eine vor Ort durchgeführte Messung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,99 Promille.

Bei dem 39-jährigen Mann aus Darmstadt wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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