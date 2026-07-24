Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hilfe für besorgte Eltern - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Baden-Baden (ots)

Nachdem in der Nacht zum Donnerstag die Meldung einer vermissten Person bei der Polizei einging, konnten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die gesuchte 23-Jährige schlafend in ihrer Wohnung antreffen. Gegen 23 Uhr haben die besorgten Eltern der Betroffenen gemeldet, dass ihre Tochter telefonisch nicht erreichbar sei. Dies vermerkten sie als äußerst ungewöhnlich und besorgniserregend, da sie sonst wohl jeden Abend mit ihr telefonierten. Sie gaben außerdem an, ihre Tochter halte sich in einer Ferienwohnung in Baden-Baden auf. Als die Polizeibeamten die besagte Wohnung aufsuchten stellten sie fest, dass die 23-Jährige lediglich fest schlief und deswegen den abendlichen Anruf bei ihren Eltern verpasst hatte. /ls

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