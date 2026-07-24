Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Rucksack sichergestellt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Biberach (ots)

Am Montagabend konnten die Beamten des Polizeireviers Haslach einen verlorenen Rucksack sicherstellen. Gegen 23 Uhr suchte der betroffene 22-Jährige das Polizeirevier Haslach auf und gab verzweifelt an, seinen Rucksack in all der Eile am Bahnhof Biberach vergessen zu haben. Es fahre in dieser Nacht kein Zug mehr zurück und er hoffte auf die Hilfe der Polizei, da sich in dem Rucksack wichtige Dokumente und persönliche Gegenstände befanden. Eine Streife machte sich daraufhin sofort auf den Weg nach Biberach. Glücklicherweise konnten sie den Rucksack samt Wertgegenständen sicherstellen und an ihren glücklichen Besitzer zurückgeben. /ls

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