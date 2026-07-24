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POL-OG: Biberach - Rucksack sichergestellt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Biberach - Rucksack sichergestellt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Biberach (ots)

Am Montagabend konnten die Beamten des Polizeireviers Haslach einen verlorenen Rucksack sicherstellen. Gegen 23 Uhr suchte der betroffene 22-Jährige das Polizeirevier Haslach auf und gab verzweifelt an, seinen Rucksack in all der Eile am Bahnhof Biberach vergessen zu haben. Es fahre in dieser Nacht kein Zug mehr zurück und er hoffte auf die Hilfe der Polizei, da sich in dem Rucksack wichtige Dokumente und persönliche Gegenstände befanden. Eine Streife machte sich daraufhin sofort auf den Weg nach Biberach. Glücklicherweise konnten sie den Rucksack samt Wertgegenständen sicherstellen und an ihren glücklichen Besitzer zurückgeben. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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