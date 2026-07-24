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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Diebstahl durch falsche Wasserzählerableser, Zeugenaufruf und Präventionstipps

Mahlberg (ots)

Eine Seniorin ist am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr in der Eisenbahnstraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Mit Hilfe des Vorwands, die Wasseruhren in der Wohnung ablesen zu wollen, gelang es den beiden bislang Unbekannten, die ältere Dame zunächst in ihre Wohnung zu drängen. Anschließend soll einer der Tatverdächtigen in den Keller gegangen sein um den dortigen Wasserzähler abzulesen. Nach dem vermeintlichen Ablesen der Wasseruhr im Badezimmer, sollen die beiden unbekannten Männer die Wohnung verlassen haben. Daraufhin musste die Frau das Fehlen ihres Schmuckes feststellen. Die Trickdiebe wurden nach Angaben der Rentnerin als südosteueropäisch aussehend beschrieben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Betrügern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

   -  Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!
   -  Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder 
      mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer 
      Türsprechanlage Gebrauch.
   -  Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer 
      Sperrbügel oder Sicherheitskette an.
   -  Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn 
      hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder 
      bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine 
      Vertrauensperson anwesend ist.
   -  Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen 
      Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie 
      telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.
   -  Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst 
      bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt
      worden sind.
   -  Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch 
      energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.
   -  Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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