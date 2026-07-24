Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Diebstahl durch falsche Wasserzählerableser, Zeugenaufruf und Präventionstipps

Mahlberg (ots)

Eine Seniorin ist am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr in der Eisenbahnstraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Mit Hilfe des Vorwands, die Wasseruhren in der Wohnung ablesen zu wollen, gelang es den beiden bislang Unbekannten, die ältere Dame zunächst in ihre Wohnung zu drängen. Anschließend soll einer der Tatverdächtigen in den Keller gegangen sein um den dortigen Wasserzähler abzulesen. Nach dem vermeintlichen Ablesen der Wasseruhr im Badezimmer, sollen die beiden unbekannten Männer die Wohnung verlassen haben. Daraufhin musste die Frau das Fehlen ihres Schmuckes feststellen. Die Trickdiebe wurden nach Angaben der Rentnerin als südosteueropäisch aussehend beschrieben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Betrügern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

- Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

/lb

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