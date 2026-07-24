POL-OG: Biberach - Verkehrsunfall zwischen Traktor und Fahrrad
Biberach (ots)
Am Donnerstagmorgen gegen 8:40 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Traktor, sowie eine 89-jährige Frau mit ihrem Fahrrad, die Bahnhofstraße in südlicher Richtung. Nach ersten Erkenntnissen ist es im Verlauf einer Rechtskurve in Richtung Bahnhof Biberach zu einem Überholmanöver des Traktors gekommen. Hierbei habe der 47-Jährige die Fahrradfahrerin durch die blendende Sonne nicht mehr gesehen. In der Folge fuhr der Traktorfahrer zu dicht an der Seniorin vorbei, wodurch diese zu Fall kam. Dabei zog sich die 89-jährige Frau schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubrauscher in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.
/lb
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