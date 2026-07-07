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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Erneute Brandeinsätze auf dem Stuttgarter Großmarkt

Stuttgart (ots)

In den vergangenen Tagen war die Feuerwehr Stuttgart immer wieder auf dem Stuttgarter Großmarkt im Einsatz. Hintergrund ist der noch vorhandene Brandschutt und die verbleibenden Gebäudeteile auf dem betroffenen Areal.

Durch den Betreiber, die Feuerwehr und die Polizei wird die Brandstelle fortlaufend kontrolliert. Werden Rauchentwicklungen oder Flammen erkannt werden die Einsatzkräfte angefordert / bereits vor Ort befindliche Einsatzkräfte aufgestockt und die Brandbekämpfung wieder aufgenommen.

Zuletzt kam es am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr zu einem stärkeren Brandereignis mit Flammen und Rauchentwicklung an einer betroffenen Lagerhalle. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Es kamen mehrere Löschrohre, am Boden und über eine Drehleiter zum Einsatz. Eine Drohne der Feuerwehr erstellte mit einer Wärmebildkamera Bilder aus der Luft. Diese Bilder halfen bei der weiteren Bewertung der Einsatzmaßnahmen.

Es kam zu einer Rauchentwicklung über dem Gelände, welche zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Bevölkerung darstellte. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 22:30 Uhr beendet werden. Im weiteren Verlauf der Nacht wird die Brandstelle immer wieder kontrolliert.

Am Mittwoch werden die Abrissarbeiten weiter intensiviert. Somit ist mit einer fortlaufenden Verbesserung zu rechnen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Leitungsdienst, Löschfahrzeug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 3: Löschzug, Löschfahrzeug, Direktionsdienst

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportwagen mit Feuerwehrdrohne

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
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0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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