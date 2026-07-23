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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Triathlon beendet: Flucht mit Fahrrad, zu Fuß und schwimmend

Kehl, Kork (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstag in Kork versuchte, elektrische Baumaschinen von einem Lkw zu entwenden und dabei den Besitzer mit einem Messer bedroht haben soll, führte die folgende Fahndung zum Ende seiner Flucht in Triathlon-Manier. Gegen 13 Uhr war der 26-Jährige in der Straße "Gute Hofstatt" ertappt worden, wie er versuchte, von einem Lkw Baumaschinen zu entwenden und diese mittels Fahrrad samt Anhänger abzutransportieren. Als eine Zeugin ihn dabei ertappte und ihm bei der beginnenden Flucht Diebesgut vom Anhänger ziehen konnte, soll sie von ihm mit einem Taschenmesser bedroht worden sein. Im Zuge seiner Flucht in südwestliche Richtung ließ er sein Velo samt Diebesgut zurück, querte - verfolgt von alarmierten Polizeibeamten - die B 28 und versuchte, sich zunächst in einem Gebüsch im Bereich der Abfahrt Kork am Kinzigdamm versteckt zu halten. Schließlich entschloss sich der Mann die Flucht fortzusetzen und schwamm durch die Kinzig. Die verfolgenden Polizisten hielt dies nicht ab und auch diese stürzten sich ins Nass. Seine Flucht setzte der Tatverdächtigte im Anschluss in Richtung Kehl fort. Südlich des Flugplatzes Kehl-Sundheim konnte der Mann durch die Besatzung eines zwischenzeitlich im Einsatz befindlichen Polizeihubschraubers in einem Maisfeld festgestellt werden, woraufhin Streifen den Mann festnehmen konnten. Beim Transport zum Polizeirevier Kehl griff der Mittzwanziger die Polizeibeamten an und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen im Polizeirevier. Ob der Mann in Verbindung mit einem anderen aktuellen Diebstahl von Baugeräten in Kehl steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch das benutzte Fahrrad und der Fahrradanhänger konnten zwischenzeitlich zwei tagesaktuellen Diebstahlsdelikten in Kork zugeordnet werden. Beamte der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen von ihren Kehler Kollegen übernommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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