Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Unfallflucht auf Parkplatz, Polizei bittet um Zeugen

Lichtenau (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag in der Hauptstraße sind die Beamten des Polizeipostens Lichtenau auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein schwarzer VW Golf Plus zwischen 10 Uhr und 10:20 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen vor einem Geschäft in der Hauptstraße abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den Wagen beim Vorbeifahren und beschädigte dabei die linke Fahrzeugseite. Unter anderem wurde der linke Außenspiegel abgerissen und die linke Seitentür auf einer Länge von rund 50 Zentimeter zerkratzt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeiposten Lichtenau bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07227 2221 zu melden.

/jg

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