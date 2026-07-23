Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schwerverletzer Rollerfahrer nach Kollision mit Auto

Zeugen gesucht!

Lahr (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es kurz nach 8:30 Uhr an der Fußgängerampel in der Nähe der Ortenaubrücke auf der B415 in Lahr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorroller. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mercedes-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Autobahn befahren und an der dortigen Ampel das ihm geltende Rotlicht missachtet haben. Beim Passieren der Ampel sei er dann frontal mit dem querenden Kleinkraftradfahrer zusammengestoßen, der anschließend stürzte und sich bei dem Unfall offenbar schwere Verletzungen zuzog. Gegen 10:50 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zu melden.

/lh

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