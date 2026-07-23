Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Pkw überrollt Mann

3. Update

Offenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Pkw überrollt Mann / 3. Update

Der in der Nacht auf den 12. Juli 2026 von einem Range Rover überrollte und schwerverletzte Mann befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr. Er konnte mittlerweile von der Polizei befragt werden. Zur Aufhellung des Tatgeschehens und zur Aufklärung der Motivlage wurde bei der Kriminalpolizei mit Unterstützung von Kräften der Schutzpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sowohl der Anlass der bereits am Samstag (11. Juli 2026) stattgefundenen Auseinandersetzung als auch der eskalierende Vorfall eine Nacht später auf eine zurückliegende zivilrechtliche Forderungssache im Zusammenhang mit einem Fahrzeug zurückzuführen sein. Die Beteiligten der türkischen und iranischen Personengruppe sind sich gegenseitig bekannt. Im Zusammenhang mit den beiden Vorfälle wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen auch ein Hotelzimmer in Offenburg durchsucht, welches von einem der Fahrzeuginsassen des Range Rover angemietet worden war. Bei der Durchsuchung wurden etwa 100 Gramm Cannabisprodukte sowie circa 40 Gramm Kokain sichergestellt, wobei im Vorfeld keine Erkenntnisse auf dort deponierte Drogen vorlagen und der Fokus der Durchsuchung nicht auf dem Auffinden von Betäubungsmitteln lag. Zur Klärung der Herkunft der Drogen und ob sie zum Weiterverkauf bestimmt waren, wurde gegen den 27 Jahre alten Anmieter des Hotelzimmers ein separates Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieser im Ortenaukreis wohnhafte iranische Staatsangehörige ist bereits zurückliegend wegen Drogen- und anderen Delikten aufgefallen und verfügt über einen gültigen Aufenthaltstitel. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der in Untersuchungshaft befindliche 28 Jahre alte iranische Staatsangehörige ist bislang wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er war zuletzt in Nordrhein-Westfalen wohnhaft. Ihm wurde bereits behördlich eine vollziehbare Abschiebung angedroht. Der Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wird derzeit geduldet, da er aufgrund der aktuellen Erlasslage in Nordrhein-Westfalen aus völkerrechtlichen und humanitären Gründen nicht in den Iran abgeschoben werden darf.

/wo

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg POL-OG: Offenburg - Pkw überrollt Mann / 2. Update

Offenburg Während der polizeilichen Ermittlungen im Verlauf des Sonntags erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen der drei Iraner. Der 28-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Die Haftrichterin bestätigte den Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden am frühen Sonntagabend, nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, aus dem Gewahrsam entlassen. In dem Fall des versuchten Tötungsdelikts sucht die Polizei konkret nach einem Zeugen. Der Mann war zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Parkplatz unmittelbar neben dem Range Rover gestanden, hatte den Vorfall beobachtet sowie Videoaufnahmen gefertigt. Er trug eine schwarze kurze Hose und ein Oberteil mit breiten schwarz-weißen Streifen. Die Kriminalpolizei bittet den Mann oder Personen, die diesen Mann kennen, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 zu melden.

Ob es Zusammenhänge zu einer am Vortag angezeigten gefährlichen Körperverletzung an derselben Örtlichkeit gibt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In der Nacht zum Samstag wurden nach Alarmierung gegen 0.30 Uhr zwei türkische Männer an dem Parkplatz in der Heinrich-Herzt-Straße angetroffen. Sie berichteten von einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit zwei Insassen eines Jaguars, die sich in der Folge zu Handgreiflichkeiten entwickelte. Nachdem einer der beiden türkischen Männer mit einem eingeklappten Messer am Auge verletzt wurde, soll es anschließend zu einer Stichbewegungen mit dem ausgeklappten Messer in Richtung des Verletzten gekommen sein, der noch ausweichen konnte. Bei diesen beiden Angreifern soll es sich um zwei wegen verschiedener Delikte polizeilich bekannte Iraner im Alter von 26 und 27 Jahren handeln. Nach einer kurzen Flucht mit dem Jaguar konnte das Auto noch im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Alle vier Männer gehören nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei zum persönlichen Umfeld der Beteiligten der Folgenacht. Die aktuellen Ermittlungen zu den Hintergründen, Zusammenhängen und Beteiligungen der beiden Straftaten laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei auch in diesem Fall gerne entgegen.

/ks

POL-OG: Offenburg - Pkw überrollt Mann / 1. Update

Offenburg Inzwischen konnte der Range Rover in Kehl aufgefunden werden. Die Kriminaltechniker kümmern sich aktuell um die Spurensicherung an dem BMW und auch dem Range Rover. Nach ersten Erkenntnissen in der Folge der körperlichen Auseinandersetzungen war ein Mann in den in unmittelbarer Nähe auf dem Parkplatz abgestellten Range Rover eingestiegen. Das 28-jährige Opfer hatte sich zu dieser Zeit direkt vor das Auto gestellt und war dann von dem losfahrenden Range Rover erfasst und überrollt worden. Durch das Überrollen zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu. Danach flüchtete der Range Rover in zunächst unbekannte Richtung. Im Verlauf des Sonntags konnte er im Rahmen der Fahndung in Kehl festgestellt und beschlagnahmt werden. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Insassen das Fahrzeug gewechselt und dann mit dem BMW wieder zurück nach Offenburg gefahren sind. Die drei noch in der Nacht vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 26 und 28 Jahren sind alle iranische Staatsangehörige. Die Ermittlungen hierzu laufen.

/ks

Ursprungsmeldung vom 12.07.2026 - 10:48 Uhr

Offenburg - Pkw überrollt Mann

Über Notruf gingen in der Nacht zum Sonntag mehrere Hinweise über eine Schlägerei mit zehn bis fünfzehn Personen und einer angefahrenen Person auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße ein. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeibeamten in Erfahrung bringen, dass es gegen Mitternacht zunächst zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz gekommen sein soll. Dabei soll es auch zum Einsatz von Baseballschlägern gekommen sein. In der Folge sei ein 28-jähriger türkischer Mann von einem Range Rover überrollt worden. Der schwerverletzte Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Befragung der vor Ort Beteiligten und unabhängiger Zeugen sowie telefonisch bei der Polizei eingehender Hinweise führte die Kriminalpolizei, die aktuell wegen einem versuchten Tötungsdelikt ermittelt, auf die Spur möglicher Verdächtiger und auch deren Aufenthaltsort an einer Tankstelle. Eine in die Fahndung eingebundene Polizeistreife aus Offenburg konnte an einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße einen dunklen BMW antreffen. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Vorfall auf dem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße veranlasste die Beamten kurz vor 1 Uhr zur Kontrolle. Der BMW war mit vier Insassen, drei Männern und einer Frau, besetzt, welche alle vorläufig festgenommen wurden. Derzeit läuft die Fahndung nach dem hellen Range Rover mit Offenburger Kennzeichen, von dem aktuell jede Spur fehlt. Weitere Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den beteiligten Personen, den Hintergründen der Auseinandersetzung und vor allem zu dem Aufenthaltsort des hellen Range Rover möglicherweise im Bereich Offenburg-Bühl/Griesheim machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

/ks

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