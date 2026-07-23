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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberachern - Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Achern (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochmittag in der Fabrikstraße in Oberachern bei einem Sturz schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 58-Jährige gegen 14 Uhr die Fabrikstraße. Mutmaßlich übersah sie zunächst einen Gabelstapler, der in einer Firmenausfahrt stand. Als sie diesen bemerkte, versuchte sie offenbar auszuweichen und kam dabei zu Fall. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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