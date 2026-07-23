Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberachern - Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Achern (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochmittag in der Fabrikstraße in Oberachern bei einem Sturz schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 58-Jährige gegen 14 Uhr die Fabrikstraße. Mutmaßlich übersah sie zunächst einen Gabelstapler, der in einer Firmenausfahrt stand. Als sie diesen bemerkte, versuchte sie offenbar auszuweichen und kam dabei zu Fall. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/ls

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