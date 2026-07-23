Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden - Baden - Verkehrsunfall durch missachteten eines Stoppschild

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B500, durch das nicht beachten eines Stoppschildes, zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Ein 24-Jähriger befuhr nach ersten Erkenntnissen die B3 aus Richtung Baden-Baden/Oos kommend mit der Absicht, auf die B500 aufzufahren. Im Bereich der Auffahrt missachtete er nach derzeitigem Sachstand das dortige Stoppschild und überfuhr die Haltelinie ohne zu stoppen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, bevorrechtigten Ford-Fahrer. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. /ki

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