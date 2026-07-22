PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Illegale Asphaltablagerung auf Waldweg- Zeugen gesucht

POL-OG: Neuried - Illegale Asphaltablagerung auf Waldweg- Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Neuried (ots)

Am Montagnachmittag wurde auf einem Waldweg bei Kürzell eine größere illegale Asphaltablagerungen aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Material bereits etwa zehn Tage zuvor dort abgeladen worden sein. Das rund vier mal fünf Meter große und etwa einen halben Meter hohe Asphalthaufwerk befindet sich auf einem Waldweg nahe der L75, auf halbem Weg zwischen Ichenheim und Kürzell, und blockiert diesen. Nach einer ersten Überprüfung gehen die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt derzeit davon aus, dass es sich um teerfreien Straßenbelag handelt. Die Polizei vermutet, dass der Asphalt im Zuge einer Straßenbaustelle mit einem Lastwagen an die Örtlichkeit gebracht und dort unerlaubt entsorgt wurde. Die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt bitten Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Waldwegs oder der L75 beobachtet haben oder Hinweise auf die Herkunft des Asphalts geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2700 zu melden.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 11:32

    POL-OG: Rastatt - Körperverletzung durch Unbekannte - Polizei bittet um Zeugen

    Rastatt (ots) - Nachdem am Dienstagmittag eine 74-Jährige auf dem Parkplatz des Krankenhauses Rastatt durch eine Unbekannte verletzt wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Die Verletzte stellte sich wohl gegen 12 Uhr mit ihrem Rollator auf einem im Schatten gelegenen Stellplatz des Krankenhausparkplatz, um diesen offenbar ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 11:27

    POL-OG: Offenburg - Rechtsradikale Äußerungen / Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Zu rechtsradikalen Äußerungen soll es am Samstagabend im Bereich eines Backshops am Bahnhof in Offenburg gekommen sein. Nach Aussagen eines Zeugen soll gegen 20 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person, aus dem offenen Fenster eines abbiegenden silbernen/grauen Van heraus, die Parole "Sieg Heil" in Richtung einer an der dortigen Fußgängerampelanlage wartenden jungen männlichen dunkelhäutigen ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 11:24

    POL-OG: Lahr - Unfall bei Überholvorgang

    Lahr (ots) - Am frühen Dienstagabend ist es in der Kaiserstraße in Lahr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Hierbei verletzte sich der Fahrradfahrer nach leicht. Der 30-Jährige Radfahrer soll die Straße stadtauswärts gefahren sein und beabsichtigt haben nach links in die Tiergartenmühlgasse abzubeigen, als ein 31-Jährige PKW-Fahrer ihn beim Überholvorgang erfasste. Daraufhin stürzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren