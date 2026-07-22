Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Illegale Asphaltablagerung auf Waldweg- Zeugen gesucht

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Neuried (ots)

Am Montagnachmittag wurde auf einem Waldweg bei Kürzell eine größere illegale Asphaltablagerungen aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Material bereits etwa zehn Tage zuvor dort abgeladen worden sein. Das rund vier mal fünf Meter große und etwa einen halben Meter hohe Asphalthaufwerk befindet sich auf einem Waldweg nahe der L75, auf halbem Weg zwischen Ichenheim und Kürzell, und blockiert diesen. Nach einer ersten Überprüfung gehen die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt derzeit davon aus, dass es sich um teerfreien Straßenbelag handelt. Die Polizei vermutet, dass der Asphalt im Zuge einer Straßenbaustelle mit einem Lastwagen an die Örtlichkeit gebracht und dort unerlaubt entsorgt wurde. Die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt bitten Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Waldwegs oder der L75 beobachtet haben oder Hinweise auf die Herkunft des Asphalts geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2700 zu melden.

/ki

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