POL-OG: Offenburg - Rechtsradikale Äußerungen
Zeugen gesucht
Offenburg (ots)
Zu rechtsradikalen Äußerungen soll es am Samstagabend im Bereich eines Backshops am Bahnhof in Offenburg gekommen sein. Nach Aussagen eines Zeugen soll gegen 20 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person, aus dem offenen Fenster eines abbiegenden silbernen/grauen Van heraus, die Parole "Sieg Heil" in Richtung einer an der dortigen Fußgängerampelanlage wartenden jungen männlichen dunkelhäutigen Person, sehr laut gerufen haben. Der Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Haupteingang Bahnhof fort. Wer Hinweise zu diesem Vorfall, insbesondere zu dem Fahrzeugführer des silbernen Van oder zu der jungen Passanten geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden. /vo
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