PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall mit zwei Fahrrädern - Polizei bittet um Zeugen

Offenburg (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto durch abbiegen in eine Seitenstraße zwei Fahrradfahrer zu Fall brachte. Nach bisherigen Ermittlungen bog der Fahrer eines Pkw gegen 7:30 Uhr von der Moltkestraße links in die Hermannstraße ab und streifte im Einmündungsbereich wohl einen 11-jährigen Fahrradfahrer leicht am Vorderrad und Lenker. Das darauffolgende Bremsen des Jungen führte mutmaßlich auch dazu, dass eine ihm nachfolgende 11-jährige Fahrradfahrerin mit ihm kollidierte und beide zu Boden gingen. Die 11-jährige Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An den Rädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Pkw-Fahrer hielt offebar kurz an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Anschließend soll er weitergefahren sein, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein unbekannter Motorradfahrer kam den beiden Fahrradfahrern wohl zu Hilfe. Der männliche Fahrer des weißen Kleinwagens wird auf circa 35 bis 40 Jahre geschätzt und hatte augenscheinlich eine Glatze. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere den unbekannten Motorradfahrer und alle sonstigen Personen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu deem Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 10:57

    POL-OG: Appenweier, A5 - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesucht

    Appenweier, A5 (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht am Dienstagmorgen auf der A5, sind die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugtransporters gegen 9:20 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 zwischen den Anschlussstellen ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 10:03

    POL-OG: Achern - Brand bei Bauarbeiten

    Achern (ots) - Aufgrund eines Brands an einer Baustelle in der Hauptstraße sind aktuell Kräfte der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es im Zuge von Bauarbeiten zu einer starken Rauchentwicklung an einer Dehnfuge gekommen sein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit noch mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Das betroffene Gebäude wurde geräumt. Verletzt wurde nach aktuellem ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 09:57

    POL-OG: Appenweier, B28 - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen

    Appenweier, B28 (ots) - In der Mittwochnacht, gegen 0.45 Uhr hat ein 65-Jähriger die B3 von Windschläg kommend in Richtung Appenweier befahren, als sich eine 43-Jährige von Appenweier kommend in Fahrtrichtung Windschläg auf dem Abbiegestreifen nach links auf die gesperrte Zufahrt der B28 einordnete. Beim Abbiegen soll die 43-jährige Autofahrerin die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren