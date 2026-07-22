Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall mit zwei Fahrrädern - Polizei bittet um Zeugen

Offenburg (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto durch abbiegen in eine Seitenstraße zwei Fahrradfahrer zu Fall brachte. Nach bisherigen Ermittlungen bog der Fahrer eines Pkw gegen 7:30 Uhr von der Moltkestraße links in die Hermannstraße ab und streifte im Einmündungsbereich wohl einen 11-jährigen Fahrradfahrer leicht am Vorderrad und Lenker. Das darauffolgende Bremsen des Jungen führte mutmaßlich auch dazu, dass eine ihm nachfolgende 11-jährige Fahrradfahrerin mit ihm kollidierte und beide zu Boden gingen. Die 11-jährige Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An den Rädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Pkw-Fahrer hielt offebar kurz an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Anschließend soll er weitergefahren sein, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein unbekannter Motorradfahrer kam den beiden Fahrradfahrern wohl zu Hilfe. Der männliche Fahrer des weißen Kleinwagens wird auf circa 35 bis 40 Jahre geschätzt und hatte augenscheinlich eine Glatze. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere den unbekannten Motorradfahrer und alle sonstigen Personen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu deem Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/ls

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