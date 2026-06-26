Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260626.2 Kiel: Verkehrsunfall auf dem Wellseedamm - Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Kiel (ots)

Gestern Abend kam es auf dem Wellseedamm zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei verletzten sich zwei Fahrzeugführende. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag, gegen 18:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters den Wellseedamm aus Richtung Barkauer Straße kommend in Fahrtrichtung Liebigstraße. Im Kreuzungsbereich zur Liebigstraße fuhr der Kleintransporter auf drei Fahrzeuge auf, die verkehrsbedingt an einer roten Ampel warteten.

Durch den Zusammenprall verletzte sich der Fahrer des Kleintransporters leicht. Der 46-jährige Fahrer des unmittelbar vor dem Kleintransporter wartenden Pkw verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst verbrachte die Verletzten in Krankenhäuser. Die weiteren Fahrzeugführenden blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel bei dem 34-jährigen Fahrer des Kleintransporters einen Atemalkoholwert von 0,68 Promille fest und ließen eine Blutprobe entnehmen. Darüber hinaus fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr.

Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfahrzeuge abtransportiert werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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