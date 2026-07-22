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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall bei Überholvorgang

Lahr (ots)

Am frühen Dienstagabend ist es in der Kaiserstraße in Lahr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Hierbei verletzte sich der Fahrradfahrer nach leicht. Der 30-Jährige Radfahrer soll die Straße stadtauswärts gefahren sein und beabsichtigt haben nach links in die Tiergartenmühlgasse abzubeigen, als ein 31-Jährige PKW-Fahrer ihn beim Überholvorgang erfasste. Daraufhin stürzte der Radfahrer. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Informationen nicht. /ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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