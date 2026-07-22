POL-OG: Lahr - Unfall bei Überholvorgang
Lahr (ots)
Am frühen Dienstagabend ist es in der Kaiserstraße in Lahr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Hierbei verletzte sich der Fahrradfahrer nach leicht. Der 30-Jährige Radfahrer soll die Straße stadtauswärts gefahren sein und beabsichtigt haben nach links in die Tiergartenmühlgasse abzubeigen, als ein 31-Jährige PKW-Fahrer ihn beim Überholvorgang erfasste. Daraufhin stürzte der Radfahrer. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Informationen nicht. /ki
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