POL-OG: Achern - Brand bei Bauarbeiten
Achern (ots)
Aufgrund eines Brands an einer Baustelle in der Hauptstraße sind aktuell Kräfte der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es im Zuge von Bauarbeiten zu einer starken Rauchentwicklung an einer Dehnfuge gekommen sein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit noch mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Das betroffene Gebäude wurde geräumt. Verletzt wurde nach aktuellem Sachstand niemand. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es nicht.
/ya
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