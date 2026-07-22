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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Brand bei Bauarbeiten

Achern (ots)

Aufgrund eines Brands an einer Baustelle in der Hauptstraße sind aktuell Kräfte der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es im Zuge von Bauarbeiten zu einer starken Rauchentwicklung an einer Dehnfuge gekommen sein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit noch mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Das betroffene Gebäude wurde geräumt. Verletzt wurde nach aktuellem Sachstand niemand. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es nicht.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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