POL-OG: Achern - Brand bei Bauarbeiten

Lahr (ots) - Am Montagabend wurde im "Kanadaring" ein Kind auf einem Tretroller von einem Auto angefahren. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 13-Jährige gegen 18:30 Uhr wohl mit seinem Roller den Weg zwischen den Häusern Nr. 51 und Nr. 47. Als er die Straße überqueren wollte, achtete er mutmaßlich nicht auf den Fahrzeugverkehr und kollidierte mit einem herannahendem Hyundai. Der Junge wurde nach einer seitlichen Kollision schwer am Bein verletzt. Durch die ...

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