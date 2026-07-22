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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesucht

Appenweier, A5 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht am Dienstagmorgen auf der A5, sind die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugtransporters gegen 9:20 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern ein größeres Metallteil seines Sattelaufliegers. Ein nachfolgender Autofahrer konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem auf der Fahrbahn liegenden Metallteil. Hierbei wurden der rechte Hinterreifen sowie die Felge des Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugenangaben zufolge hielt der Fahrer des Sattelzugs nach dem Vorfall zunächst kurz auf dem Standstreifen sowie auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Renchtal-Ost an. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um eine rote Sattelzugmaschine mit einem Fahrzeugtransporter gehandelt haben. Der Sattelauflieger war mit einem italienischen Kennzeichen versehen. Die Ermittler der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Sattelzug geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 zu melden. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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