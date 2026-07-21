Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Mietersheim - Unbekannte dringen in Firmengebäude ein

Lahr/Mietersheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden Beamte des Polizeireviers Lahr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Breisgaustraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Unbekannten mit einem vor dem Gebäude liegenden Zementstein eine Fensterscheibe ein und gelangen darüber in das Gebäude. Ob aus den Räumlichkeiten der betroffenen Firma Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlung. Über eine Zwischentür gelangten die Unbekannten mutmaßlich auch in die Räume eines benachbarten Unternehmens. Auch dort konnten bislang keine eindeutigen Diebstähle festgestellt werden. /ki

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell