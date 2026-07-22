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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen

Appenweier, B28 (ots)

In der Mittwochnacht, gegen 0.45 Uhr hat ein 65-Jähriger die B3 von Windschläg kommend in Richtung Appenweier befahren, als sich eine 43-Jährige von Appenweier kommend in Fahrtrichtung Windschläg auf dem Abbiegestreifen nach links auf die gesperrte Zufahrt der B28 einordnete. Beim Abbiegen soll die 43-jährige Autofahrerin die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Pkw des Mittsechzigers falsch eingeschätzt haben, sodass es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Die Beamten des Polizeireviers Kehl führten bei der 43-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von etwa zwei Promille ergab. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Führerschein der 43-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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