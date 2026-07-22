Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen

Appenweier, B28 (ots)

In der Mittwochnacht, gegen 0.45 Uhr hat ein 65-Jähriger die B3 von Windschläg kommend in Richtung Appenweier befahren, als sich eine 43-Jährige von Appenweier kommend in Fahrtrichtung Windschläg auf dem Abbiegestreifen nach links auf die gesperrte Zufahrt der B28 einordnete. Beim Abbiegen soll die 43-jährige Autofahrerin die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Pkw des Mittsechzigers falsch eingeschätzt haben, sodass es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Die Beamten des Polizeireviers Kehl führten bei der 43-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von etwa zwei Promille ergab. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Führerschein der 43-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert.

/lb

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