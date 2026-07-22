Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Körperverletzung durch Unbekannte - Polizei bittet um Zeugen

Rastatt (ots)

Nachdem am Dienstagmittag eine 74-Jährige auf dem Parkplatz des Krankenhauses Rastatt durch eine Unbekannte verletzt wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Die Verletzte stellte sich wohl gegen 12 Uhr mit ihrem Rollator auf einem im Schatten gelegenen Stellplatz des Krankenhausparkplatz, um diesen offenbar für einen angekündigten Besuches freizuhalten. Eine bisher unbekannte Frau, die mit ihrem Pkw eben diesen Parkplatz nutzen wollte, protestierte hiergegen. Im weiteren Verlauf soll sie aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen sein und den Rollator der 74-Jährigen geschüttelt haben, wodurch die Seniorin zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Unbekannte parkte daraufhin augenscheinlich ihren dunklen Pkw, mit Rastatter-Kennzeichen, auf dem Stellplatz und ging fußläufig davon. Die Beamten bitten alle Personen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

/ls

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