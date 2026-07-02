Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Crailsheim

Stuttgart/Ellwangen (ots)

In Crailsheim kam es in der Nacht auf Donnerstag, den 2. Juli 2026, im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Schusswaffengebrauch.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollten zwei Polizeibeamte in der Nähe einer Tankstelle einen 26-jährigen Mann einer Personenkontrolle unterziehen. Daraufhin zog dieser ein Messer und ging trotz mehrfacher Aufforderung, dieses wegzulegen, zielgerichtet auf die Einsatzkräfte zu. Infolge der Bedrohungssituation gaben die Beamten mehrere Schüsse ab. Hierdurch wurde der 26-Jährige verletzt und umgehend in ein Krankenhaus verbracht, wo er sich aktuell in Behandlung befindet. Lebensgefahr besteht nicht.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wird die Sachbearbeitung bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen.

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