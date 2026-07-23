Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A5 - Kleintransporter um mehr als 60 Prozent überladen

Neuried (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg haben am Mittwochvormittag im Rahmen einer Kontrollaktion des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf einem Parkplatz an der A5 einen erheblich überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wurde gegen 10:15 Uhr kontrolliert und anschließend verwogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Kleintransporter statt der zulässigen 3.500 Kilogramm insgesamt 5.700 Kilogramm wog. Damit war das Fahrzeug um mehr als 62 Prozent beziehungsweise rund 2.200 Kilogramm überladen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter mit Paketsendungen auf dem Weg nach Frankreich. Die Weiterfahrt wurde bis zu einer Teilentladung untersagt. Zudem leiteten die Beamten ein Einziehungsverfahren ein. /jg

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