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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A5 - Kleintransporter um mehr als 60 Prozent überladen

Neuried (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg haben am Mittwochvormittag im Rahmen einer Kontrollaktion des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf einem Parkplatz an der A5 einen erheblich überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wurde gegen 10:15 Uhr kontrolliert und anschließend verwogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Kleintransporter statt der zulässigen 3.500 Kilogramm insgesamt 5.700 Kilogramm wog. Damit war das Fahrzeug um mehr als 62 Prozent beziehungsweise rund 2.200 Kilogramm überladen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter mit Paketsendungen auf dem Weg nach Frankreich. Die Weiterfahrt wurde bis zu einer Teilentladung untersagt. Zudem leiteten die Beamten ein Einziehungsverfahren ein. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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